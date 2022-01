رسالة كيروش للاعبي المنتخب قبل مواجهة كوت ديفوار

هنأ البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، لاعبي الفراعنة بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب مصر قد صعد لثمن نهائي كأس الأمم بعدما تواجد في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما تصدر المجموعة منتخب نيجيريا برصيد 9 نقاط.

وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «أهنئكم شباب منتخب مصر لقد فعلتموها بالفعل، واستحققتم أن ترتقوا إلى الأدوار الإقصائية واليوم علينا أن نعرف أن الاختلاف بين الفوز والخسارة أصبح صغيرًا جدًا».

وأضاف: «الفريق الفائز هو من يستطع إحداث الاختلاف عندما يكون جاهزًا لبذل كل شيء من أجل النجاح يفعل ويؤدي دائمًا الصحيح لصالح فريقه يزيد من بذل تضحياته طبقا لمستوى الطموحات».

وأكمل كيروش: «الفريق سيخوض المباراة لهدف أسمى وبإصرار على أن يُقدم أعظم أداء لمنتخب مصر».

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور 16 من النسخة الجارية لكأس أمم أفريقيا.

Play-off time. Congratulations Lads, you did it and deserve it! Today the difference between winning and losing is too small. Winners make the difference when they are ready to pay the price of success, doing always what is right for the team, raising sacrifices and standards...