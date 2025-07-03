مقرر الأمم المتحدة بغزة: الوضع تجاوز حد الكارثة

وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بغزة الوضع في القطاع بأنه تجاوز حد الكارثة بحسب خبر عاجل لوكالة رويترز.

إلى ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن النظام الصحي في قطاع غزة، يواجه خطر التوقف التام بدون الوقود، داعية إلى إدخاله بشكل فوري إلى القطاع.

وقالت المنظمة في منشور عبر منصة "إكس"، مساء أمس الأربعاء، إنه لم تدخل أي شحنة وقود إلى غزة منذ أكثر من 120 يوما.

وأضافت: "أدى هذا إلى شلل في العمليات الإنسانية، بما في ذلك الدعم المُقدّم لقطاع الرعاية الصحية، ما دفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار".

وشددت المنظمة الأممية على أنه من دون وقود، فإن النظام الصحي في غزة، يواجه خطر "التوقف الكامل".

ودعت إلى إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري.