جيش الاحتلال يعلن مهاجمة 150 هدفا في غزة خلال آخر 24 ساعة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مهاجمة 150 هدفا في غزة خلال آخر 24 ساعة.

وقال في بيان عبر صفته الرسمية بمنصة «إكس»، إن قوات الجيش تواصل عملياتها في جميع أنحاء غزة، بتوجيه من مديرية الاستخبارات وجهاز الأمن العام «الشاباك».

وزعم أن «قوات الفرقة 162 تواصل القضاء على المسلحين الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية والأسلحة والطرق السرية التابعة لهم في شمال قطاع غزة».

وادعى أن «طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت أمس، المجموعة المسئولة عن إطلاق الصواريخ من شمال غزة باتجاه مستوطنتي سديروت وإيفيم، بعد دقائق من إطلاقها».

وأشار إلى أن «قوات الفرقة 99 تواصل عملياتها في شمال القطاع؛ لتحديد مواقع البنى التحتية للإرهاب وتدميرها»، وفقًا لمزاعمه.

ولفت إلى أن «قوات الفرقة 36 تواصل عملياتها في جنوب قطاع غزة»، زاعمًا عثورها على «أسلحة، بما في ذلك بنادق ومسدسات وخراطيش وقذائف هاون في منطقة خان يونس».