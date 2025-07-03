مسئول فلسطيني: مستعمرون يدمرون محتويات منزل بالضفة الغربية

أفاد مسؤول فلسطيني بإقدام مجموعة من "المستعمرين، وبحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على اقتحام وتخريب منزل مواطن في قرية عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية ما اضطره وعائلته إلى الرحيل القسري عن المنزل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات قوله إن "مستعمرين اقتحموا محيط المنزل، وقاموا بتكسير الأبواب والنوافذ وتخريب الأثاث والممتلكات الشخصية، بينما وقفت قوات الاحتلال موقف المتفرج، ووفرت الحماية الكاملة لهم".

وأضاف مليحات أن "الاعتداء جاء بعد سلسلة من التهديدات والتضييقات المتواصلة، ما دفع المواطن سليمان موسى إلى مغادرة منزله قسرا، حفاظا على سلامته وسلامة أسرته".

واعتبر أن "ما جرى يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، لاسيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري"، محملا "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة".