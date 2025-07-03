ارتفاع حصيلة شهداء غزة منذ فجر اليوم إلى 71

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مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ108 على التوالي، مخلفًا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية، إن 71 شهيدًا ارتقوا وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم، بينهم 28 من منتظري المساعدات.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد 3 مواطنين جراء استهدافهم من مدفعية الاحتلال على الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وهم: محمد سعود الأشرم، ومحمد رزق ياسين، وعبدالله فضل أبو ريان.

وأشار إلى أن شهيدًا ارتقى وأصيب 3 آخرون، إثر استهداف إسرائيلي بالقرب من رعاية جباليا شمالي القطاع.

ونوه إلى استشهاد 17 مواطنًا غالبيتهم أطفال ونساء، وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على مدرسة مصطفى حافظ، التي تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأوضح أن 3 شهداء ارتقوا بينهم امرأة، في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بالقرب من مخيم البركة في حارة المجايدة، بمنطقة المواصي غرب خانيونس جنوبي القطاع.

وقال إن شهيدة ارتقت على الأقل، باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا قرب مسجد الهجاني بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وبيّن أن 14 شهيدًا ارتقوا وأصيب أكثر من 50 آخرين، جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة أصداء بمواصي خانيونس جنوبي القطاع.

وذكر أن شهيدين ارتقيا نتيجة قصف إسرائيلي مساء أمس، استهدف بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

ولفت إلى استشهاد 28 مواطنًا وإصابة عدد كبير جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات بمدينة غزة وجنوبي القطاع.

وقال إن الطفل محمد المشهراوي (12 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته، إثر قصف إسرائيلي سابق استهدف شارع الوحدة غربي مدينة غزة.

وأضاف أن المواطن صالح صيام استشهد متأثرًا بإصابته باستهداف إسرائيلي لمجموعة مواطنين أمس، بجانب مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.