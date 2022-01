برشلونة يعلن تفاصيل إصابة فاتي

أصدر برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا، يوضح فيه تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أنسو فاتي، خلال مباراة أتلتيك بيلباو في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكشف برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" يعاني أنسو فاتي من إصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر، وفي انظار خضوعه للمزيد من الفحوصات للوقوف على التشخيص الدقيق للإصابة".

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن فاتي قد يغيب عن برشلونة لمدة شهرين بسبب تلك الإصابة.

وتعرض برشلونة للخسارة أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة (3-2)، في مباراة امتدت لشوطين إضافيين، ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة.

LATEST NEWS | @ANSUFATI has a left biceps femoris injury. Further tests pending to find out the exact extent of the injury. pic.twitter.com/FORvAZ9lnC