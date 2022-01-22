 يونامي: الهجوم الإرهابي في ديالي تذكير مؤلم بأن داعش لا يزال يشكل تهديدا - بوابة الشروق
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يونامي: الهجوم الإرهابي في ديالي تذكير مؤلم بأن داعش لا يزال يشكل تهديدا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 10:06 م | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 10:06 م

أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الجمعة، أن جريمة محافظة ديالي تذكير بأن عصابات تنظيم داعش الإرهابي لا تزال تشكل تهديدًا.

وذكرت البعثة في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "الهجوم الإرهابي في ديالي، الذي أودى بحياة جنود عراقيين وجرح آخرين، هو تذكير مؤلم بأن داعش لا يزال يشكل تهديدًا".

وأضافت: "من المؤكد أن اليقظة والوحدة ستهزم هذه المحاولات الجبانة لزعزعة الاستقرار".

وكان مصدر أمني عراقي أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل 11 عنصرًا بينهم ضابط برتبة ملازم من أفراد الجيش العراقي في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالي شمال شرقي البلاد جراء حادث إرهابي من قبل عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي.

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