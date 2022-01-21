السفير الأمريكي لدى ليبيا يرحب ببدء عملية توحيد المصرف المركزي

رحب سفير الولايات المتحدة الأمريكية، لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بانطلاق عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي، وأشاد بها واصفًا إياها بالخطوة التاريخية.

واعتبر نورلاند، بحسب تغريدة للسفارة الأمريكية عبر حسابها على "تويتر" أوردتها وكالة الأنباء الليبية، أن هذه الخطوة ستسهم في الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.

وشجع نورلاند، خلال لقائه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، فريق مصرف ليبيا المركزي على مواصلة العمل بشفافية، والالتزام لإكمال العملية على وجه السرعة.

كان مصرف ليبيا المركزي، قد أعلن انطلاق عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وذلك خلال لقاء بين الكبير ونائبه علي سالم الحبري، تم خلاله توقيع عقد مع شركة "ديلويت" لتقديم المساعدة الفنية والاستشارية.