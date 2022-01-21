محكمة فرنسية تقضي بسجن أمين عام الاليزيه السابق في عهد ساركوزي لمدة عام

قضت محكمة في باريس، اليوم الجمعة، بسجن كلود جيان، أمين عام قصر الإليزيه في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لمدة عام لدوره في فضيحة فساد يجري نظرها منذ أمد طويل.

وحكم على جيان، الذي تولى أيضا منصب وزير الداخلية، بالسجن لمدة 12 شهرا مع وقف تنفيذ أربعة أشهر منها. وسيتمكن جيان في حقيقة الامر من قضاء العقوبة بأكملها في منزله بسوار إلكتروني في كاحله.

ووقعت المحكمة أيضا اليوم الجمعة، عقوبات مع وقف التنفيذ ضد مستشارين آخرين لساركوزي خلال فترة رئاسته للبلاد ما بين عامي 2007 و2012 وغرامات بلغت 150 ألف يورو (170 ألف دولار). وبرأت المحكمة أحد المدعى عليهم.

ولم يتم إيداع ساركوزي، الذي حضر المحاكمة كشاهد، في قفص الاتهام.

ويشار إلى أن الرئيس السابق يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية خلال فترة حكمه للبلاد، ولكنه لا يزال متورطا في العديد من القضايا الأخرى الجاري نظرها.