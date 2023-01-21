بدء إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل

• نتيجة الرابع والخامس الابتدائي بالألوان ومن السادس الابتدائي للثاني الثانوي بالدرجات





بدأت المدارس في إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، وتم إعلان النتيجة للصفين الرابع والخامس الابتدائي فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه.

وطبقا للنتيجة اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100 درجة، اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85 درجة، اللون الأصفر يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65 درجة، اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50 درجة.

وبالنسبة لتقييم صفوف النقل من السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، قالت وزارة التربية والتعليم يكون بالدرجات كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك، وبالنسبة لامتحانات الشهر يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من الاختبارات لتضاف للمجموع.

ويدخل في تقييم الطلاب المشروعات البحثية وعليها 50 درجة ولا تضاف للمجموع ولكنها تعتبر مادة نجاح ورسوب، وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من البحث يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه خلال فترة امتحانات الدور الثاني، وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعة المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها، لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.