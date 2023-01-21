تراجعت صادرت كوريا الجنوبية، بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أول 20 يوما من يناير، حسبما أظهرت بيانات اليوم السبت، وذلك نتيجة لتراجع صادرات أشباه الموصلات.



واستقرت قيمة الشحنات المصدرة من البلاد عند 6ر33 مليار دولار في الفترة من 1 وحتى 20 يناير الجاري، مقارنة بـ 5ر34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات خدمة الجمارك الكورية.



كما أظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 3ر9% على أساس سنوي إلى 8ر43 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما تسبب في وجود عجز تجاري بقيمة 2ر10 مليار دولار، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



وتراجعت شحنات الرقائق المصدرة، وهي منتج تصدير رئيسي بنسبة 1ر34% بينما تراجعت صادرت الحديد بنسبة 2ر11%، وفقا للبيانات.



كما أظهرت البيانات تراجع الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية، بنسبة 4ر24%، وهو التراجع المستمر للشهر السابع على التوالي.