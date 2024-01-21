 جالانت: سنوسع عملياتنا في خانيونس والدخان سيغطي قطاع غزة حتى نحقق أهدافنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جالانت: سنوسع عملياتنا في خانيونس والدخان سيغطي قطاع غزة حتى نحقق أهدافنا

هديل هلال
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 6:57 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 6:57 م

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الجيش سيوسع عملياته في محافظة خانيونس جنوب غزة، مشيرًا إلى أن «الدخان سيظل يغطي القطاع حتى يحقق الجيش أهدافه».

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، بعد إنهاء «جالانت» استطلاعه الأوضاع جويًا في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: «العمل في خان يونس يتوسع قريبا إلى أماكن أخرى، والدخان سيغطي سماء غزة حتى نحقق أهدافنا».

وأجرى «جالانت» زيارة لقاعدة «حاصور» التقى خلالها أعضاء السرب 100 التابع لسلاح الجو، وتفقد غزة جويًا برفقة قائد السرب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الوزير أجرى حوارًا مع الطيارين وأفراد الأطقم الجوية، كما تفقد الأطقم الأرضية المسئولة عن تسليح الطائرات.

وأشارت إلى أن «جالانت» أعرب خلال الزيارة عن تقديره للفرق الجوية والبرية، وشدد على أهمية التنسيق بين القوات لتحقيق الأهداف العملياتية.

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