وليد صلاح عبد اللطيف: محمد صلاح لم يهرب من مباراة غانا

قال وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، إن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر لم يهرب من مباراة غانا في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف وليد صلاح عبداللطيف خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن محمد تعرض للإصابة في ذلك اللقاء، مؤكداً أن اللاعب لم يهرب من المسئولية، ويرغب في تحقيق بطولة مع المنتخب، مشيرا إلى أنه قدم الكثير لمنتخب مصر خلال مسيرته مع الفراعنه فهو الهداف التاريخي للمنتخب في التصفيات، قائلاً« صلاح بييجي على نفسه كتير فهو لم يتخاذل في أي مباراة، ويقاتل من أجل اسم مصر».

أوضح وليد صلاح عبد اللطيف، أن هناك حملة مستمرة في الهجوم على محمد صلاح مع المنتخب وتشكك في قدراته، قائلاً«على من ينتقد محمد صلاح أن يشعر بالخجل، و ما يحدث معه «عيب».

وعن مباراة مصر وكاب فيردي، قال وليد صلاح عبداللطيف،«مواجهة كاب فيردي صعبة وفيتوريا مدرب ضعيف جدا فنيا ، وإدارة فيتوريا للمباراة وتبديلاته تجعلني أشعر أنه مشتت».

وطالب وليد صلاح عبداللطيف، من الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي فيتوريا، اختيار التشكيل الأمثل في مباراة كاب فيردي، مؤكداً أن مستوي الكرة في إفريقيا تطور كثيراً.