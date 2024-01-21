قمر ثريا الصناعي الإيراني يرسل أولى إشاراته إلى الأرض

أرسل قمر "ثريا" الصناعي، اليوم الاحد أولى إشاراته إلى الإرض، بعد إطلاقه أمس ووضعه في المدار بنجاح.

وأفادت وكالة "مهر" الايرانية للأنباء بأن منظمة الفضاء الإيرانية أعلنت أن الإشارة الأولى لقمر "ثريا" الصناعي، وصلت إلى الأرض بنجاح.

وكان قد تم إطلاق القمر الصناعي "ثريا" أمس إلى الفضاء بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم 100" ثلاثي المراحل، يعمل بالوقود الصلب وصنع من قبل علماء القوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

وهذه هي المرة الأولى التي نجحت فيها إيران في وضع قمر صناعي في مدارات أعلى من 500 كيلومتر.

وتم إطلاق القمر الصناعي بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية، حسين سلامي، ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه، وقائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة العميد، أمير علي حاجي زاده، ومجموعة من المسئولين الوطنيين والعسكريين.

ومن جهته، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، إلى الإطلاق الناجح لهذا القمر الصناعي، واعتبر بأنّه حقق رقما قياسيا جديدا في مجال إطلاق الأقمار الصناعية في البلاد.

ومع إطلاق هذا القمر الصناعي البحثي، سيتم وضع العديد من الأنظمة الفرعية التي طورها معهد أبحاث الفضاء الإيراني في ظروف الاختبار المداري، وسيكون الطريق للتطور السريع لصناعة الفضاء المحلية الإيرانية أكثر سلاسة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا الإطلاق خطوة مهمة نحو زيادة القدرة على حقن الأقمار الصناعية في مدارات أعلى.