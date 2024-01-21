مدرب المغرب: التعادل مع الكونغو نتيجة عادلة

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تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تعادل فريقه مع الكونغو الديمقراطية في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله قد حسم نتيجة مباراة منتخبي المغرب والكونغو الديمقراطية، التي أقيمت على ملعب سان بيدرو، في بطولة أمم إفريقيا.

وقال الركراكي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «فرطنا في قتل المباارة مبكرًا أمام الكونغو، لذلك التعادل منطقي وعادل».

وتابع: «حين تسنح لك الفرصة لقتل المباراة يجب عليك أن تستغلها، ولكن في النهاية علينا قبول الوضع».

وواصل مدرب المغرب: «لا أطالب اللاعبين بأكثر مما قدموه أمام الكونغو، سيكون جنونا لو طلبت ذلك منهم لأن الطقس الحار مع الرطوبة الخانقة تمنحهم الأعذار الكافية».

وأتم: «المنتخب المغربي لم يكن في أفضل أحواله اليوم مثلما لم يكن سيئا لحد تهويل الأمور، ومصيرنا في البطولة مازال بأقدام اللاعبين هذه هو الأهم».