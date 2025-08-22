القبض على رئيس سريلانكا السابق بتهمة إساءة استغلال أموال الدولة

اعتقلت السلطات في سريلانكا الرئيس السابق رانيل ويكريمسينجه بتهمة إساءة استغلال أموال الدولة، حسبما صرح مساعد له.

وكان ويكريمسينجه، الذي شغل منصب الرئيس في الدولة الجزيرة في الفترة من عام 2022 حتى عام 2024، قد تم اعتقاله بسبب مزاعم باستخدام أموال عامة لحضور حفل تخرج زوجته في لندن بعد زيارة رسمية إلى أمريكا.

وكان ويكريمسينجه أول رئيس سريلانكي سابق يتم اعتقاله.

وقال واحد من مساعديه لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ويكريمسينجه تم اقتياده إلى المحكمة، بعد أن ألقت إدارة التحقيقات في الجرائم المالية القبض عليه.