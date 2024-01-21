مصر تحقق العلامة الكاملة في الدور الأول لأمم إفريقيا لكرة اليد

فاز المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، على نظيره الكاميروني بنتيجة 35-16 في ختام جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 26 والتي تحتضنتها القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفراعنة بنتيجة 17-9، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وبهذه النتيجة، تصدرت مصر المجموعة بالوصول للنقطة رقم 6 عقب الفوز على غينيا والكونغو برازافيل والكاميرون على الترتيب، فيما يلعب أسود الكاميرون على تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر.

وينتظر منتخبنا الوطني في ربع النهائي الخاسر من المواجهة التي ستنطلق بعد قليل بين تونس وأنجولا.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني هو حامل لقب البطولتين الماضيتين في نسختي 2020 و2022 على حساب كلا من تونس والرأس الأخضر على الترتيب.