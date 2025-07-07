تسبب حريق سنترال رمسيس بوسط القاهرة في تعطل مؤقت جزئي لعدد من الخدمات المرتبطة بالإنترنت والاتصالات منها الخدمات المصرفية سواء ماكينات الصرف أو التطبيقات المرتبطة بشبكات الاتصالات وشركات المحمول.

وتأثرت جزئيا خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق المحيطة، وذلك نتيجة تضرر بعض المعدات الفنية داخل مبنى سنترال رمسيس موقع الحريق.

واندلع حريق داخل سنترال رمسيس بوسط القاهرة، مما تسبب في تصاعد الأدخنة الكثيفة الداكنة من الطابق العلوي بالمبنى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى وجار إخمادها.