 حريق سنترال رمسيس.. توقف جزئي للخدمات المتعلقة بالاتصالات ومحاولات لإعادة التشغيل - بوابة الشروق
الإثنين 7 يوليه 2025 8:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟



النتـائـج تصويت

حريق سنترال رمسيس.. توقف جزئي للخدمات المتعلقة بالاتصالات ومحاولات لإعادة التشغيل

تصوير: صلاح الطاير
تصوير: صلاح الطاير

نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 8:12 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 8:19 م

تسبب حريق سنترال رمسيس بوسط القاهرة في تعطل مؤقت جزئي لعدد من الخدمات المرتبطة بالإنترنت والاتصالات منها الخدمات المصرفية سواء ماكينات الصرف أو التطبيقات المرتبطة بشبكات الاتصالات وشركات المحمول.

وتأثرت جزئيا خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق المحيطة، وذلك نتيجة تضرر بعض المعدات الفنية داخل مبنى سنترال رمسيس موقع الحريق.

واندلع حريق داخل سنترال رمسيس بوسط القاهرة، مما تسبب في تصاعد الأدخنة الكثيفة الداكنة من الطابق العلوي بالمبنى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى وجار إخمادها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك