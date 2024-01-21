الأردن: تدشين خط الشحن العربي مع مصر جزء من الاستجابة السريعة لمواجهة التهديدات في باب المندب

قال وزير الاتصال الحكومي في الأردن والمتحدث باسم الحكومة مهند مبيضين، إن تدشين الخط العربي للشحن مع مصر عبر ميناء العقبة ونويبع هو جزء من الاستجابة السريعة لحل أزمة الإمدادات وسلاسل التوريد والإمداد، ومواجهة التهديدات الموجودة في باب المندب.

وأضاف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، أن بلاده ترفض توسيع آفاق الحرب في المنطقة واضحًا، باعتباره يضر بالسلام العادل والشامل وأمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن بلاده تدين أي اعتداء على التجارة الدولية في المضائق والممرات الدولية وأي عملية قرصنة أو خلل بالأمن والاستقرار هناك، مؤكدًا أن ما يحدث في البحر الأحمر يضر بالاقتصاد الأردني.

وأكد مبيضين أن الأردن يتعامل مع هذا الموقف وفق استراتيجية وطنية لإيجاد البدائل الداعمة،

وأكد العبادلة أن شركة الجسر العربي سارعت إلى إكمال المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ المصرية والأردنية المطلة على المتوسط، وذلك نظرًا لأهمية الخط العربي البري البحري البديل للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل تكلفة النقل.

وأشار إلى أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترانزيت عن طريق الموانئ المصرية سيتراوح ما بين 18 إلى 20 يوما فقط وبأقل التكاليف وأعلى معدلات الأمان.

وقبل أسبوعين، أعلن مدير عام شركة «الجسر العربي» الأردنية عدنان العبادلة، تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية على البحر المتوسط، كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن الإعلان عن الخط الجديد يأتي بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب.