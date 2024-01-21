باكستان: اعتقال 40 مشتبها بهم من بينهم 3 مجرمين في كوهات

اعتقلت السلطات الباكستانية 40 شخصا من المشتبه بهم خلال عمليات تمت بناء على معلومات استخباراتية، من بينهم 3 مجرمين و4 متواطئين اليوم الأحد في مدينة كوهات شمال غربى باكستان.

وأفاد تقرير رسمي بأنه تم القيام بعملية البحث في حدود قسم شرطة "كانت" في "لاشي" وقسم شرطة "محمد رياض شهيد" في كوهات، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وخلال العملية عثرت الشرطة على أسلحة ومخدرات بحوزة المعتقلين، وأوضحت أنها أحالت كل المعتقلين إلى أقسام الشرطة التابعين لها لإجراء مزيد من التحقيقات.

وأضافت أنه تم تسجيل قضايا في أقسام الشرطة ضد المعتقلين الذي تم العثور بحوزتهم على أسلحة ومخدرات.