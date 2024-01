ديسانتيس ينسحب من السباق الجمهوري للانتخابات الرئاسية ويدعم ترامب

أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية رون ديسانتيس، اليوم الأحد، انسحابه من السباق الانتخابي، ودعمه الرئيس السابق دونالد ترامب للترشح عن الحزب الجمهوري.

ونشر ديسانتيس فيديو أعلن فيه انسحابه عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، عنونه باقتباس من رئيس وزراء إنجلترا إبان الحرب العالمية الثانية، ونستون تشرشل، الذي قال "النجاح ليس نهائياً، والفشل ليس ضربة قاتلة: إنها الشجاعة على مواصلة المسيرة، هي ما يعول عليه".

وكان ديسانتيس يتنافس مع ترامب ونيكي هيلي، الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولاينا، على الفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، لكن أداءه المخيب للآمال في الانتخابات التمهيدية للحزب في ولاية أيوا، دفعه إلى الانسحاب من السباق، إضافة إلى أرقامه المتدنية في استطلاعات الرأي في ولاية نيوهامشر، الولاية القادمة في الانتخابات التمهيدية.

وأظهر استطلاع جديد أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية وجامعة نيو هامشير أن ديسانتيس، حصل على 6٪ فقط من أصوات الجمهوريين في الولاية،في حين أن ترمب لديه 50٪ وهيلي 39٪.

واحتل ديسانتيس المركز الثاني في الانتخابات التي أُجريت في ولاية أيوا، بينما حصلت هيلي على المركز الثالث.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm