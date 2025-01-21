مصرع شخص وإصابة 29 آخرين في حادث تصادم بالغربية

شهد طريق طنطا - قطور بالقرب من مول طنطا في محافظة الغربية، حادث تصادم سيارتي ميكروباص بسبب الرعونة في القيادة والسرعة، ما أسفر عنه مصرع شخص وإصابة 29 آخرين، وتم نقلهم إلي مستشفى طنطا الجامعي.

وتلقى اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باصطدام سيارتين ميكروباص علي طريق طنطا - قطور بالقرب من مول طنطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة إلي مكان الحادث.

وتبين من الفحص مصرع شخص وإصابة 29 آخرين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي بطنطا والمصابين مابين جروح وكسور إلى مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا لتلقي العلاج اللازم، وتوفير الرعاية الصحية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وأخطار النيابة العامة لتجري شئونها.