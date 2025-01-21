حاكمة نيويورك: لا هواتف في المدارس بدءا من الخريف المقبل

قد يضطر الطلاب في جميع أنحاء ولاية نيويورك الأمريكية إلى التخلي عن هواتفهم المحمولة خلال ساعات المدرسة بدءا من الخريف المقبل بموجب اقتراح أعلنته حاكمة الولاية كاثي هوكول اليوم الثلاثاء.

وستدخل الخطة، التي تتطلب موافقة المشرعين، حيز التنفيذ في العام الدراسي المقبل ما سيجبر الطلاب على قطع الاتصال بهواتفهم والأجهزة الشخصية الأخرى أثناء وجودهم في المدرسة، بما في ذلك في الفصول الدراسية، وخلال الغداء، وفي الممرات.

وألمحت هوكول، وهي من الحزب الديمقراطي، منذ عدة أشهر إلى احتمال فرض حظر على الهواتف المحمولة في المدارس، وقالت إن الحد من الوصول إلى الهواتف الذكية خلال ساعات الدراسة سيساعد الطلاب على التركيز في الفصول الدراسية وتحسين صحتهم النفسية.



يشار إلى أن لدى ثمان ولايات أمريكية على الأقل تدابير تحظر أو تقيد استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، كما شجعت العديد من الولايات الأخرى المناطق التعليمية على فرض قيود أو قدمت تمويلا لشراء معدات لتخزين الهواتف. وقد اقترح ثلاثة حكام آخرين مؤخرا فرض قيود مشابهة على الهواتف المحمولة في المدارس.

وغالبا ما تواجه قيود الهواتف المحمولة في أماكن أخرى معارضة من الآباء الذين يدفعون بأنهم بحاجة إلى القدرة على الاتصال بأطفالهم في حالة الطوارئ.