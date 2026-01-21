جواتيمالا: الشرطة تستخدم صلاحيات جديدة لمواجهة العصابات

بعد أيام من قيام مشتبه بانتمائهم لعصابات إجرامية بقتل 10 من أفراد الشرطة في جواتيمالا، استخدمت رجال الشرطة والجيش صلاحياتهم الجديدة التي منحت لهم بموجب حالة الطوارئ في مركز عمليات عصابة "باريو 18" في شمال العاصمة.

وقام عشرات من أفراد الشرطة والجنود، بعضهم يحمل بنادق ويرتدي سترات واقية من الرصاص أو يغطون وجوههم، بدوريات في الشوارع الضيقة المتشابكة لمجموعة من الأحياء تعرف باسم "المنطقة 18" أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة المدنية الوطنية، خورخي أجيلار، إن "حالة الطوارئ هذه تركز على المواجهة المباشرة مع الهياكل الإجرامية لعصابتي باريو 18 ومارا سالفاتروتشا".

ولطالما سيطرت العصابات على الأحياء في جواتيمالا، حيث تقوم بتجنيد الأطفال، وابتزاز الشركات، وقتل الخصوم. وبلغ الوضع ذروته خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما شن أفراد العصابات أعمال شغب منسقة على ما يبدو داخل ثلاثة سجون السبت الماضي، حيث احتجزوا عشرات الحراس كرهائن.

واستعادت الشرطة السيطرة على السجون، الأحد الماضي، حيث حررت الرهائن، ولكن سرعان ما تعرضت قوات الشرطة في أنحاء العاصمة لهجمات.

وحتى الآن، لقي عشرة من أفراد الشرطة حتفهم، ولا يزال عدد آخر منهم يتلقى العلاج في المستشفى.