ريال مدريد يكتسح موناكو بسداسية في دوري أبطال أوروبا

حقق ريال مدريد فوزًا كاسحًا على ضيفه موناكو الفرنسي بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ودخل الفريق الملكي اللقاء بقوة، وافتتح التسجيل مبكرًا عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة، بعدما تلقى تمريرة متقنة من فيديريكو فالفيردي على حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك.

وواصل مبابي تألقه وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 26، مستغلًا عرضية مميزة من الجهة اليسرى أرسلها فينيسيوس جونيور، ليودع الكرة الشباك بسهولة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، فرض الميرنجي سيطرته المطلقة، حيث سجل فرانكو ماستانتونو الهدف الثالث في الدقيقة 51 بعد تمريرة حاسمة من فينيسيوس جونيور، سددها من داخل منطقة الجزاء بنجاح.

وأضاف ريال مدريد الهدف الرابع بعدما سجل ثيلو كيرير مدافع موناكو هدفًا بالخطأ في مرماه، قبل أن يواصل فينيسيوس جونيور تألقه بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 63، عقب اختراق فردي رائع وتسديدة قوية داخل المنطقة.

ونجح موناكو في تسجيل هدفه الوحيد عن طريق جوردان تيزيه في الدقيقة 72، قبل أن يختتم جود بيلينجهام مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 80، إثر تمريرة من فالفيردي، راوغ بعدها الحارس وأسكن الكرة الشباك.

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا جاهزيته للمراحل الحاسمة من البطولة.