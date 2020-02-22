رفع دعوى ضد مشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة في فرانكفورت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفع الادعاء العام في ألمانيا دعوى قضائية ضد شخص عراقي، يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي قام بقتل طفلة في الخامسة.

وسجل الادعاء العام تهما أخرى لهذا الشخص تتضمن أيضا الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والاتجار بالبشر، وفقا لما قاله الادعاء العام اليوم الجمعة.

وتناقش قضية هذا الشخص واسمه طه أ.-ي. أمام قطاع أمن الدولة بمحكمة الولاية العليا في فرانكفورت.

وتمثل زوجة الرجل الألمانية واسمها جينفر ف. من ولاية سكسونيا السفلى أمام محكمة الولاية العليا في ميونخ بسبب ارتكابها القتل أيضا.

وتفيد معلومات الادعاء العام أن الشخص المذكور انضم إلى التنظيم قبل مارس 2013.

وكان قداشترى في صيف 2015 امرأة وابنتها البالغة خمس سنوات من بين سجينات يزيديات واتخذهما كسبي، وأساء معاملتها وابنتها.

وقام المدعى عليه بتعذيب الفتاة من خلال تقييدها بنافذة وسط الشمس الحارقة في مكان خلاء ما أدى إلى وفاتها.

واعترف المدعى عليه بتعذيب الفتاة وذكر الادعاء العام أن جينفر كانت تنظر إليها بلا رد فعل.

يحتجز الرجل منذ أكتوبر 2019 في الحبس الاحتياطي بعد أن ألقي القبض عليه في مايو 2019 في اليونان، ثم رحل إلى ألمانيا.