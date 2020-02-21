إسرائيل تدعو مدينة بلجيكية إلى حظر موكب كرنفالي بسبب معاداة السامية

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دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بلجيكا إلى إدانة موكب كرنفالي تم التخطيط لإقامته في مدينة ألسْت وحظره، بسبب استخدامه لرسوم كاريكاتورية معادية للسامية في السنوات السابقة.

وكتب كاتس على موقع تويتر أمس الخميس: "يجب أن تخجل بلجيكا، كدولة ديمقراطية غربية، من السماح بمثل هذا العرض الساخر اللاذع المعادي للسامية".

ونشر كاتس صورة لمنصة مبنية فوق شاحنة في كرنفال العام الماضي تظهر شخصيتين بسالفين متدليين وأنف معقوف يجلسان على حقائب ممتلئة بالمال.

وتعرضت المدينة البلجيكية في العام الماضي لانتقادات بسبب المنصات التي تتضمن أفكارا نمطية معادية للسامية.

ودعا نواب بالبرلمان الأوروبي أمس الأربعاء مدينة ألست إلى ضمان خلو موكب العام الجاري من "مظاهر الكراهية".

وفقد الكرنفال التقليدي مكانه في قائمة التراث الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) العام الماضي بسبب "تكرار التمثيل العنصري ومعاداة السامية"، وهو ما يتعارض مع مبادئه الأساسية.