الشرطة الألمانية تفض حفلا شارك فيه عشرات الأشخاص في برلين

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فضت الشرطة الألمانية حفلا غير مشروع (بسبب قواعد كورونا) شارك فيه أكثر من 30 شخصا في العاصمة برلين ليلة السبت/الأحد الماضية.

وأعلنت الشرطة اليوم، أنها وضعت مبنى صناعيا خاويا تحت مراقبتها منذ فترة بعد أن وردت إليها بلاغات عنه مجهولة المصدر أفادت بأن المبنى يقام فيه بشكل متكرر حفلات رقص.

وأوضحت الشرطة أنها لاحظت أن حارس العقار سمح في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت لعدة مجموعات صغيرة من الأشخاص بدخول المبنى.

وحرزت الشرطة كميات صغيرة من المخدرات والإيرادات المحتملة لدخول المبنى وهراوة، وتحفظت الشرطة لفترة قصيرة على صاحب دي جيه (38 عاما) بسبب حيازته للمخدرات، وأغلقت الشرطة المبنى بعد انتهاء عملية المداهمة.

واتخذت الشرطة العديد من الإجراءات بسبب انتهاك قانون المواد المخدرة وقانون الحماية من العدوى.