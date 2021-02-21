العمليات المشتركة العراقية: إعلان الناتو زيادة بعثته التدريبية غير دقيق

صرح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، مساء اليوم الأحد، بأن أعلان حلف شمالي الأطلسي "ناتو" زيادة عدد أفراد بعثته التدريبية بالعراق من 500 إلى 5000 فرد غير دقيق ونعمل حاليًا؛ للتحقق منها من بعثة الناتو في العراق.



وقال الخفاجي، في مقابلة مع تلفزيون العراقية، "لم نبلغ بهذه الزيادة من بعثة الناتو والحديث عن زيادة في أعداد البعثة غير دقيق وهناك إجراءات للتحقق من هذا التصريح".



وأضاف "الأرقام حول عدد القوات الإضافية لبعثة الناتو ليست دقيقة"، موضحًا أن أي زيادة في عدد قوات حلف الناتو يأتي وفق مقتضيات الحاجة التدريبية للقوات العراقية وأن مهام البعثة في العراق هو لأغراض تدريبية وليست قتالية.



وذكر أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج لم يكن موفقا في هذا التصريح ولم يصلنا من الناتو أي تأكيد رسمي بشأن زيادة عدد بعثته التدريبية.



وأوضح أن بعثة الناتو تمكنت من تدريب الآلاف من قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود والبيشمركة والحشد العشائري وحاجتنا مستمرة للتدريب.



وكان ستولتنبرج قد صرح مؤخرًا بأن دول الناتو ستزيد عدد الأفراد الذين تنشرهم في مهمتهم التدريبية في العراق إلى 5000 فرد؛ لتوسيع أنشطة التدريب لقوات الأمن العراقية لمنع عودة تنظيم داعش.