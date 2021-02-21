الولايات المتحدة تدين محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق الليبية

أعرب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا نورلاند عن غضب الولايات المتحدة من الهجوم الذي استهدف وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد.

ونقلًا عن الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية بليبيا، أجرى «نورلاند» اتصلًا هاتفيًا بوزير داخلية الوفاق، قال فيه إن «تركيز باشاغا على إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة يحظى بدعم أمريكا الكامل»، داعياً إلى إجراء تحقيق سريع لتقديم المسؤولين إلى العدالة.

وتعرض وزير الداخلية الليبي المُفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال في غرب العاصمة طرابلس، حسبما أفادت وزارة الداخلية في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.