استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد ‏المرافق له، في مطار الدوحة.‏

وكان في استقبال الرئيس الإيراني في مطار الدوحة سفير قطر في إيران محمد بن حمد الهاجري وسفير إيران في قطر حميد رضا دهقاني.

في السياق، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" مقطع فيديو من استقبال أمير قطر للرئيس الإيراني في مطار الدوحة.

وتعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر هي أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو 2021.

ومن المتوقع أن يتم إبرام عدد من وثائق التعاون مع قطر خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة، حسبما صرح به المدير العام لشؤون منطقة الخليج بالخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، أمس الأحد.

وقال عنايتي إنّ حضور رئيسي مؤتمر كبار مصدري الغاز باستضافة الدوحة، يأتي في إطار توسيع وتوطيد العلاقات بين إيران وقطر الصديقة والشقيقة، مشيرا إلى أنها أول زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني إلى دول الخليج بعد تسلم الرئاسة.

وأضاف عنايتي أنه يتوقع أن يبحث الجانبان سبل توسيع وتعزيز الأواصر الثنائية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والرياضية والإعلامية، معربًا عن تطلعه أن تحقق هذه المباحثات نقلة ملموسة على صعيد العلاقات بين طهران والدوحة.

وأكد أن إيران وقطر لديهما مواقف متقاربة حيال القضايا الراهنة في المنطقة وضرورة معالجتها عبر الحوار الذي يصب في تعزيز الأواصر بين الدول الإقليمية، لافتًا إلى أن حضور رئيسي قمة كبار الدول المصدرة للغاز في الدوحة، يسهم قطعا في تعزيز دور منظمة "أوبك للغاز" على صعيد معادلات الطاقة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأنّ رئيسي سيلتقي مع الإيرانيين المقيمين في قطر ومع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين، مشيرة إلى أنه في اليوم الثاني من زيارته، سيحضر القمة السادسة للدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة فيها.