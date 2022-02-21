صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه يعتزم الاجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بليكن يوم الخميس المقبل في جنيف.

وأعلن لافروف عن لقائه مع بلينكن خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما افادت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وكان بلينكن قد ذكر أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن روسيا يمكن أن تشن هجوما على أوكرانيا في أي لحظة، ولكن واشنطن تترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية حتى اللحظة الأخيرة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الاخبارية أمس الأحد، قال بلينكن "حتى نعرف أن الدبابات تحركت، وأن الطائرات تحلق، وأن العدوان قد بدأ بشكل كامل، فسوف نبذل كل ما في وسعنا لوقفه".

وذكرت روسيا أنها ليست لديها خطط لغزو أوكرانيا رغم حشد أكثر من مئة ألف جندي على الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أواخر الأسبوع الماضي، أن بلينكن على استعداد لمقابلة لافروف طالما لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا.