ملياردير يرشح عضوين لمجلس إدارة ماكدونالدز من أجل تحسين رعاية الخنازير

يحاول مستثمر ثري الحصول على مقاعد في مجلس إدارة شركة ماكدونالدز، وذلك لتحسين رعاية الحيوانات التي تستهلكها شركة الوجبات السريعة الأمريكية العملاقة.

وبدأ المستثمر الملياردير كارل إيكان معركة بالوكالة للحصول على مقعدين في مجلس الإدارة بهدف الاعتراض على معاملة الخنازير من جانب موردي سلسلة الوجبات السريعة.

وانتقد إيكان، الذي يمتلك 200 سهم من أسهم ماكدونالدز، في الآونة الأخيرة إدارة ماكدونالدز بسبب عدم إنهاء استخدام صناديق تستخدم للعناية بإناث الخنازير العشار في سلسلة التوريد الخاصة بها، قائلا إن هذه الممارسة تسبب معاناة لا داعي لها.

وفي بيان للمصادقة على ترشيحات إيكان لاثنين من المديرين، قالت سلسلة المطاعم إنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على لحم الخنزير الأمريكي من إناث الخنازير التي يتأكد عدم تعرضها لمشكلة هذه الصناديق، بحلول عام 2024. وكانت الشركة قد تعهدت في البداية بإنهاء هذه الممارسة بحلول عام 2022.

وأشارت ماكدونالدز إلى أن تركيز إيكان المعلن في ترشيحه للعضوين يتعلق بمسألة سياسات الشركة المتعلقة بلحم الخنزير، والتي أثارتها جمعية الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة بالفعل من خلال اقتراح المساهمين.