الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية أمريكية بإعداد قائمة اغتيالات واعتقالات في أوكرانيا

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، ما أوردته تقارير وسائل إعلام أمريكية بأن روسيا أعدت قائمة بالشخصيات السياسية الأوكرانية التي يجب "تصفيتها أو اعتقالها" في حالة نشوب نزاع عسكري بين موسكو وكييف.

وقال بيسكوف، في بيان صحفي اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول هذه التقارير، إنها "تقارير كاذبة وغير صحيحة، لا يوجد مثل هذه القائمة، إنها مزيفة وكاذبة وخيال مطلق".

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن روسيا أعدت "قائمة بالسياسيين الأوكرانيين الذين تم التخطيط لتصفيتهم أو الاعتقال بعد غزو أوكرانيا".

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية أخرى، بأن واشنطن بعثت برسالة تتضمن مثل هذه المعلومات إلى ميشيل باشليت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون الإنسان.

من جهة أخري، قال بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا كبيرا لمجلس الأمن الفيدرالي اليوم، وسيكون هناك خطاب لرئيس الدولة.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، لفت بيسكوف إلى أن بوتين أجرى عدة اتصالات هاتفية دولية اليوم، مشيرا إلى أنه لم يجر التخطيط بعد لعقد القمة التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين الرئيسين فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.