 الرئيس الإيراني يتوجه إلى قطر في زيارة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية - بوابة الشروق
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الرئيس الإيراني يتوجه إلى قطر في زيارة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 9:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 9:34 ص

غادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الاثنين، طهران متوجها إلى الدوحة، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن رئيسي القول، قبل المغادرة، إن الزيارة "تهدف لتفعيل دبلوماسية أولوية دول الجوار، خاصة دول الخليج الفارسي، واستخدام قدرات هذه الدول لتعزیز العلاقات السياسية والاقتصادية".

ومن المقرر أن يجري أمير قطر استقبالا رسميا لرئيسي، ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من الزيارة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، سيشارك رئيسي في قمة الدول المصدرة للغاز.

ويرافق رئيسي خلال زيارته إلى قطر كل من وزراء الخارجية والنفط والتراث الثقافي ورئيس مكتب الديوان الرئاسي.

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