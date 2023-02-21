إندونيسيا ترسل مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

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أرسلت إندونسيا، اليوم الثلاثاء، حزمة مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وقال رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو -في بيان نقلته وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية- "إن بلاده أرسلت أربع طائرات إلى تركيا وسوريا، تحوي 140 طنا من المواد الغذائية والمواد اللوجستية الأخرى التي تحتاجها الدولتان".

وأوضحت الوكالة أن الوزير المنسق للتنمية البشرية والثقافة مهاجر أفندي ورئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث سيغادر إلى الدولتين؛ لتقديم المساعدة شخصيا لضحايا الزلزال.

وأشار الرئيس الإندونيسي -في وقت سابق- إلى أن بلاده أرسلت فريقا للبحث والإنقاذ، وفريقا طبيا، بالإضافة إلى معدات المستشفيات الميدانية.

وأوضحت الوكالة أنه في المرحلة الأولى من المساعدات أرسلت إندونيسيا فريق البحث والإنقاذ (SAR) المكون من 49 شخصا من ذوي المؤهلات الدولية فيما تم إرسال فريق طبي طارئ في المرحلة الثانية من المساعدة لإنشاء مستشفى ميداني إندونيسي.

يشار إلى أنه حتى الآن سقط أربعة إندونيسيين، بينهم أم وطفل، ضحايا للزلزال في تركيا.