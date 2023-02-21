الرئيس الأوزبكي: أمام فرصة للتعاون مع مصر في قطاعات صناعية واعدة

قال الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزييويف، إن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت التوافق على المزيد من التعاون في المجالات السياسية واللوجستية ومكافحة الفساد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب التعاون الصناعي في قطاعات واعدة مثل الغاز والكيماويات والمنسوجات والهندسة الكهربائية والصيدلة، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.

وأشار إلى أن بلاده مستعدة لتهيئة كل الظروف أمام المستثمرين المصريين لتنفيذ مشروعات في بلاده.

دوليا، شدد الرئيس الأوزبكي على ضرورة استقرار الأوضاع في أفغانستان وعدم تقليل المساعدة الدولية للشعب الأفغاني.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد الرئيس السيسي، ونظيره الأوزبكي التوقيع على مذكرات تفاهم مشتركة تعاون بين البلدين.

وشملت مذكرات تفاهم التي تم التوقيع عليها، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر ووكالة الترويج الاستثماري بوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاستثمار الصناعة والتجارة في أوزبكستان في مجال تبادل الخبرات.

وتضمنت أيضا مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس المصري للاعتماد والوكالة الأوزبكية للتنظيم الفني، واتفاقية تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووكالة وقاية النباتات والحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة في أوزبكستان في مجال وقاية النباتات والحجر الزراعي.

كما شملت أيضا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في مصر ومركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان التابع لمجلس الوزراء، ومذكرة أخرى بين الهيئة وأكاديمية العلوم بمعهد أبي الريحان البيروني للدراسات الشرقية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الصحة الأوزبكية، وبرنامج للتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية الأوزبكية خلال عامي 2023 و2025.