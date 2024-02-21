بريطانيا تطالب الحوثيين بوقف الهجمات ضد سفن الشحن في البحر الأحمر

طالبت السفارة البريطانية لدى اليمن، مساء اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي، بوقف الهجمات "المتهورة" على سفن الشحن في البحر الأحمر.

وقالت السفارة في بيان لها نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، تويتر سابقا، "قام الحوثيون بمهاجمة ومحاولة إغراق سفينة الشحن "سي تشامبيون" التي كانت تحمل شحنة من الحبوب المهمة إلى اليمن".

وأشارت إلى أن الحوثيين نفذوا الهجوم على سفينة الشحن في حين يعتمد اليمن على استيراد 90% من غذائه ويزيد عدد سكانه على 17 مليون شخص ممن يعانون من المجاعة.

وشددت السفارة البريطانية لدى اليمن، على أنه "يجب على الحوثيين وضع حياة اليمنيين أولاً ووقف هذه الهجمات المتهورة".

ويوم أمس الثلاثاء، استهدف الحوثيون سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، إحداهما "سي تشامبيون"، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، على حد وصفهم.

وقال الحوثيون عبر وسائل الإعلام التابعة لهم، إن "السفينة التي استهدفتها قواتهم المسلحة في خليج عدن، هي سفينة أمريكية تحمل أعلاف الدواجن، وأنه لا صحة لما تروج له أمريكا بأنها سفينة تحمل مساعدات إنسانية".

وصعد الحوثيون عملياتهم العسكرية ضد سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من استمرار الضربات التي يشنها التحالف الأمريكي البريطاني على المواقع الخاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن، رداً على تلك الهجمات.