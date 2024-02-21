انسحاب ألكاراز من بطولة ريو المفتوحة للتنس بسبب الإصابة

انسحب الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني على العالم، من الدور الأول لبطولة ريو المفتوحة للتنس بعدما أصيب بالتواء في الكاحل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ألكاراز، الفائز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، تعرض للإصابة في كاحله بعد مرور نقطتين فقط أثناء مباراته مع البرازيلي تياجو مونتيرو، قبل أن ينجح الإسباني في كسر إرساله.

ولكن بعد شوط واحد، كسر مونتيرو إرسال ألكاراز، ليقوم اللاعب الإسباني بمصافحة مونتيرو، وترك الملعب بعدها بوقت قصير، منسحبا من المباراة.

وتأتي الواقعة بعد أسبوع من خسارة ألكاراز /20 عاما/ أمام التشيلي نيكولاس ياري في الدور قبل النهائي لبطولة الأرجنتين المفتوحة.

وقال مونتيرو، المصنف رقم 117 على العالم، إنه أمر "غريب" أن يصاب لاعب في وقت مبكر للغاية من المباراة.

وأضاف: "في الملعب لم تكن إصابة خطيرة، ولكني شاهدتها في الشاشة الكبيرة وكان التواء سيء".