وزيرة خارجية ألمانيا ترفض تشبيه رئيس البرازيل للعملية العسكرية الإسرائيلية بغزة بالهولوكوست

رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تصريحات الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، التي شبه فيها عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني بالهولوكوست (المحرقة).

وعلى هامش مشاركتها في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين، قالت بيربوك في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأربعاء، إن "الهولوكوست لا يمكن مقارنته بأي شيء".

وكان الرئيس البرازيلي قد شبه العملية العسكرية للكيان الصهيوني الحالية في قطاع غزة بمحرقة اليهود (الهولوكوست).

وقال خلال قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الأحد الماضي، إن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف لولا خلال مؤتمر صحفي "ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة لم يحدث من قبل في أي وقت آخر في التاريخ، بل حدث بالفعل عندما قرر(الزعيم النازي أدولف) هتلر قتل اليهود".

وفي أعقاب ذلك، أعلنت دولة الاحتلال الرئيس البرازيلي شخصا غير مرغوب فيه، واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السفير البرازيلي إلى النصب التذكاري للمحرقة ياد فاشيم أول أمس الإثنين.

واستدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسرائيلي لديها، كما استدعت ممثلها في إسرائيل للتشاور.