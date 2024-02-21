الخارجية الفلسطينية: قرار الكنيست بشأن عدم الاعتراف بدولة فلسطينية باطل وغير قانوني

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتماد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة قرار برفض ما أسماه الاعترافات «أحادية الجانب» بالدولة الفلسطينية.

واعتبرت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس» مساء الأربعاء، أن «البيان إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار إسرائيلي على اختطاف حقوق شعب فلسطين بقوة الاحتلال، وبقاء الدولة الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال ومصالحه الاستعمارية العنصرية».

وأكدت الوزارة مجدداً أن «عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة واعترافات الدول بها لا تحتاج لإذن من نتنياهو»، مطالبة بفرضها على الحكومة الإسرائيلية بقوة القانون الدولي لحماية حل الدولتين، ولضمان إنجاح أية مفاوضات مستقبلية.

وأيد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة، بيان حكومة بنيامين نتنياهو المعارض لإقامة دولة فلسطينية «من جانب واحد».

وصوت 99 عضوا في الكنيست تأييدا لبيان حكومة نتنياهو، بينما عارضه 9 أعضاء.

وجاء في بيان للكنيست: «ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب غير المسبوق، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل».