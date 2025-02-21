محكمة أرجنتينية تسقط التهم عن ثلاثة أشخاص على صلة بوفاة المغني ليام باين

أسقطت محكمة في الأرجنتين تهم الإهمال الجنائي عن ثلاثة من بين خمسة أشخاص وُجهت إليهم لائحة اتهام على خلفية وفاة ليام باين، المغني السابق في فرقة ون دايركشن، الذي سقط من شرفة فندق بالطابق الثالث في بوينس آيرس في أكتوبر الماضي، وفقا لحكم قضائي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الخميس.

في قرارها الصادر أمس الأربعاء، أمرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأرجنتينية ببقاء المتهمين الآخرين قيد الاحتجاز، حيث يواجهان محاكمة بتهم تزويد نجم الفرقة البريطانية الشهيرة بالمخدرات.

وأسقط الحكم التهم عن ثلاثة متهمين رئيسيين هم: روجيليو نوريز، وهو رجل أعمال أرجنتيني يحمل الجنسية الأمريكية وكان قد رافق باين خلال رحلته في بوينس آيرس، وجيلدا مارتين، مديرة فندق كاسا سور في حي باليرمو الراقي، حيث توفي باين في 16 أكتوبر، وإستيبان جراسي، كبير موظفي الاستقبال في الفندق.