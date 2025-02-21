قال الدكتور هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، إن الأوضاع في القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير وحتى الآن تشهد «تحسنًا ملحوظًا»، مشددًا على أن هناك الكثير من العمل الذي لا بد من بذله.

وأضاف، خلال تصريحاته لـ«القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن الجهود يجب أن تنصب أولًا على ضمان استمرار الاتفاق من أجل تحسين الاستجابة الإنسانية، وإيواء النازحين، واستعادة عافية القطاع الصحي.

وأوضح أن دور الصليب الأحمر لا يشمل التحقق من هوية الجثامين، بل يقتصر على تسهيل تنفيذ إطلاق سراح أو نقل من يتم الاتفاق على إطلاق سراحهم، مشددًا على أن اللجنة تضمن الكرامة الإنسانية للموتى والأسر التي تنتظر الرفات لدفنها بما يحفظ الكرامة الإنسانية.

وأكد أن «الصليب الأحمر لا يفرق بين طرف وآخر»، مشيرًا إلى أن «موجة الانتقادات ضد اللجنة الدولية للصليب الأحمر مبنية على أسس عارية عن الصحة»، لا سيما بعد ربطها بمشاهد نقل جثامين في حاوية أكثر من مرة من إسرائيل إلى غزة، واتهامها بممارسة ازدواجية المعايير.

كما أكد أن «الصليب الأحمر لم يكن طرفًا في عمليات نقل جثامين من إسرائيل إلى غزة، ولم يُطلب منه ذلك»، مشددًا على أن «دوره لا يشمل التحقق من هوية الجثامين».

من جهته، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة «ازدواجية معايير» اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال تسلُّم وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين والشهداء الفلسطينيين.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي، إسماعيل الثوابتة، عبر منصة «X»: «بينما يجري الصليب الأحمر مراسم رسمية مهيبة عند تسلُّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يسلم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تُلقى داخل شاحنات تفتقر إلى أبسط مقومات الكرامة الإنسانية».