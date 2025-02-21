ارتفاع حجم تجارة التجزئة في بريطانيا إلى أعلى معدلاتها منذ مايو الماضي

ارتفع حجم تجارة التجزئة في بريطانيا في بداية العام بمعدلات فاقت التوقعات، في ظل الطلب القوي على المنتجات الغذائية.

وذكر مكتب الاحصاء البريطاني اليوم الجمعة أن حجم السلع التي بيعت عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني ارتفع في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 7ر1%، ليعوض جزئيا التراجع الذي تعرضت له تجارة التجزئة في ديسمبر/كانون الأول السابق عليه وبلغت نسبته 6ر0%.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن نسبة الزيادة كانت الأعلى منذ مايو/أيار الماضي، وكان الخبراء الذين استطلعت الوكالة آراءهم يتوقعون أن تسجل مبيعات التجزئة زيادة نسبتها 5ر0%.

وأظهرت البيانات أن تجارة المواد الغذائية حققت أكبر زيادة لها منذ جائحة كورونا في مارس/آذار 2020، مما أدى إلى ارتفاع مبيعات تجارة التجزئة بشكل عام، رغم الانخفاض في معظم القطاعات الأخرى.

وتعطي هذه النتائج دفعة للحكومة العمالية في بريطانيا التي تكافح لتحقيق نمو اقتصادي في البلاد. ومازالت الأسر البريطانية تتوخى الحذر في الانفاق في ظل تجدد الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة جراء زيادة تكاليف الغذاء والطاقة، مع احتمال نشوب حرب تجارية بسبب الرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.