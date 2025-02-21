قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، هانز فليك، إن بنفيكا البرتغالي، خصم فريقه في ثمن نهائي دوري الأبطال "منافس قوي"، ومواجهته ستكون "صعبة".

وصرح فليك، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني، غدا السبت: "يلعب بنفيكا بشكل جيد جدا.. رأينا مؤخرا أنهم يعرفون منافسيهم جدا".

وواصل: "لا أعتقد على الإطلاق أنه منافس سهل.. لكن في الحقيقة، لا يوجد منافس سهل في هذه المرحلة.. سيكون الأمر صعبا على الجميع".

وبناء على قرعة اليوم، لو تمكن ريال مدريد وبرشلونة من التقدم في البطولة، قد تحدث مواجهة لأول مرة بينهما في النهائي.

مع ذلك، قال فليك إن هذا شيء بعيد جدا عن تفكيره، موضحا: "علينا أن نصل أولا إلى النهائي.. هذا هدفنا، لكن الطريق طويل، وأوله مواجهة بنفيكا، وهو فريق جيد".

ويرى المدير الفني للبارسا أيضا أن فرصة التتويج بالثلاثية "سابقة لأوانها"، رغم أن فريقه يتصدر الليجا، ووصل إلى نصف نهائي كأس الملك.

وقال فليك: "هذا صعب جدا.. لكن إن أردنا تحقيقه، فلا يجب أن نبحث عن أعذار".