شهدت قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب على إنهاء حياته حزنًا على فراق زوجته، التي أنهت حياتها منذ شهرين بالطريقة نفسها عن طريق تناول حبة سامة، كما حاول التخلص من صغيرتيه بإعطائهما أقراصًا سامة.



تلقى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوفاة شاب بعد تناوله حبة سامة، ومحاولته إنهاء حياة طفلتيه بإعطائهما أقراصًا سامة.



تم نقل الطفلتين إلى مستشفى المحلة العام، حيث جرى إنقاذهما بعد إجراء غسيل معوي لهما، بينما لفظ الأب أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.