مصادر: شركة بيونج ترجئ رحلة اختبار إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت مصادر في قطاع صناعة الطيران أن شركة "بيونج" الأمريكية لصناعة الطائرات أرجأت رحلتها التجريبية إلى محطة الفضاء الدولية ، لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وقالت المصادر - بحسب ما نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- إن "بيونج" أرجأت أول رحلة اختبار لها إلى محطة الفضاء الدولية، بموجب برنامج رحلات الفضاء البشرية التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا).

وذكرت مصادر صحفية الشهر الماضي ، بأن ناسا حذرت شركة بيونج والمقاول المنافس لها "سبيس إكس" - و هي شركة أمريكية مختصة بصناعات تكنولوجيا الفضاء والرحلات الفضائية - من مخاوف تتعلق بعوامل الصيانة والأمان، وتحتاج الشركتان إلى معالجتها قبل إرسال بشر إلى الفضاء.

وذكر شخصان مُطلعان على الأمر أنه سبق أن أُوجلت أول رحلة اختبار لشركة "بيونج" من شهر أبريل إلى أغسطس القادمين، ويعني الإرجاء الأخير عدم القيام برحلة الاختبار قبل شهر نوفمبر القادم.

من جانبه رفض متحدث باسم شركة "بيونج" التعليق على الأمر.