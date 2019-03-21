الرئيس السوداني يوجه بالإسراع في إصلاح الخدمة المدنية

وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، بالإسراع في وضع التوجيهات والتوصيات التي من شأنها إصلاح الخدمة المدنية، والالتزام بوثيقة إصلاح الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة مراجعة الخدمة المدنية برئاسة الدكتورة بدرية سليمان، اليوم الخميس ببيت الضيافة بالخرطوم.

وقالت رئيسة اللجنة، في تصريح، صحفي، إن الاجتماع ناقش التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني ووثيقة إصلاح الدولة في عام 2013، والتي شكلت بشأنها لجنة عليا لإصلاح الدولة ولجان فرعية من بينها اللجنة الفرعية لإصلاح الخدمة المدنية.

وأضافت أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة إصلاح الهياكل والقوانين والبحث عن الموارد البشرية والفعاليات التي تساعد في إصلاح الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على أهمية النظر في الهيئات والشركات الحكومية ووضعها داخل أجهزة الدولة وتقليلها، وإعادة النظر في كافة التشريعات والهياكل وأسس الترقيات والتعيين في الخدمة المدنية، وما هو وضع الشركات التي تتبع للحكومة كليا أو جزئيا، وكيفية تعزيز موارد الدولة والتعرف على عائدات استثماراتها.

ونوهت إلى التأكيد على النظر في قانون العمل وتوحيد الأجور في الوظائف المتساوية والوصف الوظيفي لبعض الوظائف، منوهة بأن هناك برنامجا زمنيا ستبدأ فيه اللجنة عملها تستصحب فيه الإرث التاريخي للخدمة المدنية والتطور الذي حدث، وما نادى به مؤتمر الحوار والوثيقة .