جولة جديدة من المحادثات لتسوية النزاع التجاري بين الصين وأمريكا

يتوجه المفاوضون الأمريكيون إلى الصين الأسبوع المقبل لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية مع نظرائهم الصينيين لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين منذ فترة طويلة.

يضم الوفد الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشن"، بحسب ما أكده مسؤول أمريكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء. ولم يقدم المسؤول المزيد من المعلومات بشأن المحادثات المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم الأربعاء، إن المفاوضين الأمريكيين سيسافرون إلى الصين مطلع الأسبوع المقبل، ومهمتهم هي التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى الاتفاق المأمول بين البلدين.

وأضاف في تصريحاته أثناء مغادرته للبيت الأبيض متجها إلى ولاية أوهايو الأمريكية إن الاتفاق "آت بطريقة جيدة" لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ستبقي على الرسوم المفروضة على السلع الصينية لفترة من الوقت، في الوقت الذي ستعمل فيه واشنطن على إلزام بكين بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت في وقت سابق أن الصين والولايات المتحدة ستعقدان جولة جديدة من المحادثات التجارية وهي الرابعة منذ ديسمبر الماضي، مضيفة أن الوفد الصيني سيحضر إلى واشنطن لإجراء المحادثات في الأسبوع التالي.

يذكر أن الفائض التجاري الكبير للصين مع الولايات المتحدة دفع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى فرض رسوم جمركية إضافية على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة. وردت الصين بفرض رسوم مماثلة على كمية من السلع الأمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.

كان ترامب ونظيره الصيني "شي جينبينج" اتفقا في ديسمبر الماضي على عقد هدنة تجارية لمدة 90 يوما تنتهي في أول مارس الحالي بهدف إجراء محادثات لعقد اتفاق تجاري بين البلدين.

وهددت الإدارة الأمريكيةآنذاك بفرض رسوم إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة، لكن الرئيس ترامب أجل فرض الرسوم بهدف اتاحة الفرصة أمام مزيد من المفاوضات.

وقال "ترامب" إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية القائمة بين البلدين خلال اجتماعه بنظيره الصيني.

من ناحيته قال "لاري كودلو" المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الشهر الماضي إنه يمكن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بنهاية أبريل المقبل.

وقال "وانج شونوين" نائب المفاوض التجاري الصيني إن المحادثات حققت "تقدما مهما" خلال الجولات الثلاث الماضية، مضيفا أن "ترامب" و"شي" أصدرا توجيهات لمفاوضي الجانبين بالتحرك نحو إلغاء جميع الرسوم الإضافية التي فرضها الجانبان.