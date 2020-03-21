محافظ القاهرة: إعانات عاجلة لمضاري عقار حلوان المنهار

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قرر خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار العزبة البحرية المنهار بحلوان وبيان مدى تأثرها من الانهيار.. موجها مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من الحادث.

وأكد محافظ القاهرة - في بيان اليوم السبت - ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة، مشددا على رئيس حي حلوان بسرعة عمل الصلبات والتحفظات اللازمة حول العقار لتأمين سلامة المارة والعقارات المجاورة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغاً بانهيار عقار بالعزبة البحرية بحي حلوان، مكون من دور أرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية؛ مما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ جدتهم من تحت الأنقاض.